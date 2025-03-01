Son tarih 2 Nisan: Kira geliri olanlar için beyanname dönemi başladı

2024 takvim yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesine yönelik olarak milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren kira gelir beyannamelerinde süreç başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ülkemizde 7 milyona yakın kiracı bulunuyor. Taşınmazların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. Kişinin 2024 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 33 bin TL üzerinde ise beyanname vermek zorundadır. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanabilir. Eğer bir konuta birden fazla kişi ortak ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir. Vergi kesintisine (tevkifat) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler ise kira gelirlerinin brüt tutarı 2024 yılı için beyanname verme sınırı olan 230 bin TL'yi aşması halinde beyanname verirler" dedi.