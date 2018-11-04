Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor. AK Partililerin yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor. Yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:





