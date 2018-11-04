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  3. 04 Kasım 2018 14:45

Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.

Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor. AK Partililerin yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor. Yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:


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Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

Kamuoyunun yüzde 77.86’sı Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor. Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı yüzde 57.89. Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42’si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.

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Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 17.88’i yerel seçimde tekrar AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylüyor.

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Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar

CHP’li seçmenin yüzde 13.13’ü de yeni parti arayışına gireceğini belirtiyor.

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