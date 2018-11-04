Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar
Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.
Kamuoyunun yüzde 77.86’sı, Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu yüzde 57.89’u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor. AK Partililerin yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor. Yerel seçim sürecine girilirken Mediar Araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çarpıcı bölümler şöyle:
Kamuoyunun yüzde 77.86’sı Türkiye’nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor. Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı yüzde 57.89. Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42’si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.
24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 17.88’i yerel seçimde tekrar AK Parti’ye oy vermeyeceğini söylüyor.