Son yılların en büyük askeri sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkiyatı gerçekleştirildi.
Doğu illerinden yola çıkan 100’ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis’e geldi. V
atandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tek seferde en büyük sevkiyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi.