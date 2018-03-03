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  3. 03 Mart 2018 16:59

Son yılların en büyük askeri sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkiyatı gerçekleştirildi.

Son yılların en büyük askeri sevkiyatı

Doğu illerinden yola çıkan 100’ü aşkın fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları Kilis’e geldi. V

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Son yılların en büyük askeri sevkiyatı

atandaşların yoğun sevgi gösterisi altında askeri konvoy 5 kilometrelik yolu 1 saatte kat edebildi.

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Son yılların en büyük askeri sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tek seferde en büyük sevkiyatını Kilis üzerinden Afrin bölgesine yaparken, vatandaşların sevgi gösterilerine askerler de korna çalarak yanıt verdi.

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Son yılların en büyük askeri sevkiyatı

Bazı vatandaşlar, askerlere Türk bayrakları verdi.

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