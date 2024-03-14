SONAR, 8 il ve 7 ilçede seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
SONAR Araştırma’nın kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında 8 ilde ve İstanbul'un 7 ilçesinde yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala SONAR Araştırma 8 ilde gerçekleştirdiği seçim anketini açıkladı.
SONAR Araştırma’nIn kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Hakan Bayrakçı şunları aktardı:
ERZURUM
“Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak. Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor. Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. 6. sıralara oturmuş durumda.”
AYDIN
“Aydın'da Çerçioğlu yüzde 50,9 gibi bir oranla önde. Burada DEM Parti 6,6 gibi bir oy oranına sahip. Aydın'da DEM ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Çerçioğlu'na veriyor. Aydın'da Çerçioğlu radikal sol ile başkanlık yapmıyor. Oy verenlerin birçoğu milliyetçi.”