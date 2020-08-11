Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

“Yüz yüze anket yöntemi’’ kullanılarak yapılan araştırmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve şehir kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2 bin 850 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.



