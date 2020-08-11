SON DAKİKA
DEPOLARI FULLEYİN! BENZİNE YİNE, YENİDEN ZAM GELİYOR!
DOLAR, EURO VE ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Ağustos 2020 08:52

Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

Sonar Araştırma şirketi, vatandaşların siyasi gündem hakkında ne düşündüklerine dair anket yaptı.

Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

“Yüz yüze anket yöntemi’’ kullanılarak yapılan araştırmada, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve şehir kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 2 bin 850 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

1/ 7
Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

Yurttaşların, yüzde 60.2’si ‘Sizce hükümet Koronavirüs konusunda başarılı mı olmuştur?” sorusuna başarılı dedi.

2/ 7
Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

Yurttaşların, yüzde 52.8’i ‘Hükümet dış politikada başarılı mıdır?’ sorusuna başarılı dedi.

3/ 7
Sonar Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı

Yurttaşların, yüzde 62’si ‘Ülkemizde muhalefet partileri sizce başarılı mıdır?’ sorusuna başarısız dedi.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM