SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı
Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden SONAR Araştırma, 11 ilimizi yerle bir eden ve 43 binden fazla canı yitirdiğimiz "asrın felaketi" olarak tarihe geçen deprem fırtınası sonrasında beklenen Marmara Depremi ile ilgili İstanbullularla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'nin güvenilir araştırma şirketlerinin başında gelen SONAR Araştırma, 11 ilimizi yerle bir eden ve 43 binden fazla canın yitirildiği deprem felaketi sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir araştırmaya imzasını attı.
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapılan anket çalışmasında İstanbullulara beklenen Marmara depremini soran SONAR'ın anket sonuçlarından deprem kadar yıkıcı sonuçlar çıktı. İşte SONAR Araştırma'nın İstanbul Depremi Araştırması sonuçları...
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