SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı

Türkiye'nin güvenilir araştırma şirketlerinin başında gelen SONAR Araştırma, 11 ilimizi yerle bir eden ve 43 binden fazla canın yitirildiği deprem felaketi sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir araştırmaya imzasını attı.