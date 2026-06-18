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  4. SONAR'ın ''Özgür Özel'in yeni partisi'' anketi sonuçlandı! Tüm denklemler bozulacak!

SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte!

SONAR Araştırma'nın Mayıs 2026 anket sonuçları açıklandı. Siyasetteki 'yeni parti' tartışmaları üzerine yapılan araştırmada, Özgür Özel'in olası yeni partisi kararsızlar dağıtıldığında %32,7 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. Aynı senaryoda AK Parti %27,1 alırken, mevcut CHP'nin oyu %6,4'e geriledi.

SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte! - Resim: 1

Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden "yeni parti" tartışmalarına dair en somut veri SONAR Araştırma'dan geldi. Mayıs 2026 dönemini kapsayan "Türkiye'nin Tercihleri" araştırması, 29 ilde 2 bin 80 seçmenin katılımıyla gerçekleştirildi. 

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SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte! - Resim: 2

Ankette katılımcılara yöneltilen "Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir parti ile katılacağını düşünerek cevap veriniz" senaryosu, siyasi dengeleri derinden sarsacak istatistikler ortaya koydu. 

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SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte! - Resim: 3

Kararsızlar Dağıtılmadan Önceki Tablo

Özgür Özel İlk Sırada Araştırmada kararsız, sandığa gitmeyecek olanlar ve cevapsız oylar (toplam %18,7) dağıtılmadan önceki ham verilere göre siyasi tablo şu şekilde şekillendi:

Özgür Özel'in Yeni Partisi: %26,6
AK Parti: %22,1
MHP: %7,1
DEM Parti: %6,7
İYİ Parti: %6,7
CHP: %5,2 (Diğer partiler: Zafer %2, Anahtar %1,7, Yeniden Refah %0,9, BBP %0,8)

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SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte! - Resim: 4

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra: CHP %6,4'te Kalırken Zirve Değişiyor

Anketin en çarpıcı bölümü ise görüş belirtmeyen seçmenlerin matematiksel olarak orantısal dağıtılmasıyla ortaya çıktı.

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