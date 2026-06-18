SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte!

Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden "yeni parti" tartışmalarına dair en somut veri SONAR Araştırma'dan geldi. Mayıs 2026 dönemini kapsayan "Türkiye'nin Tercihleri" araştırması, 29 ilde 2 bin 80 seçmenin katılımıyla gerçekleştirildi.