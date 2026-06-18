SONAR olay olacak anketini açıkladı: Özel'in olası yeni partisi zirvede, CHP dipte!
SONAR Araştırma'nın Mayıs 2026 anket sonuçları açıklandı. Siyasetteki 'yeni parti' tartışmaları üzerine yapılan araştırmada, Özgür Özel'in olası yeni partisi kararsızlar dağıtıldığında %32,7 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. Aynı senaryoda AK Parti %27,1 alırken, mevcut CHP'nin oyu %6,4'e geriledi.
Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden "yeni parti" tartışmalarına dair en somut veri SONAR Araştırma'dan geldi. Mayıs 2026 dönemini kapsayan "Türkiye'nin Tercihleri" araştırması, 29 ilde 2 bin 80 seçmenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ankette katılımcılara yöneltilen "Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir parti ile katılacağını düşünerek cevap veriniz" senaryosu, siyasi dengeleri derinden sarsacak istatistikler ortaya koydu.
Kararsızlar Dağıtılmadan Önceki Tablo
Özgür Özel İlk Sırada Araştırmada kararsız, sandığa gitmeyecek olanlar ve cevapsız oylar (toplam %18,7) dağıtılmadan önceki ham verilere göre siyasi tablo şu şekilde şekillendi:
Özgür Özel'in Yeni Partisi: %26,6
AK Parti: %22,1
MHP: %7,1
DEM Parti: %6,7
İYİ Parti: %6,7
CHP: %5,2 (Diğer partiler: Zafer %2, Anahtar %1,7, Yeniden Refah %0,9, BBP %0,8)
Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra: CHP %6,4'te Kalırken Zirve Değişiyor
Anketin en çarpıcı bölümü ise görüş belirtmeyen seçmenlerin matematiksel olarak orantısal dağıtılmasıyla ortaya çıktı.