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SONAR'ın son seçim anketi açıklandı

Türkiye Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma geçerken, SONAR Araştırma'nın yaptığı "Yerel seçimlere doğru" seçim anketinin sonuçları açıklandı... İşte SONAR'ın o anketi...

SONAR'ın son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

2024 yılı yerel seçimleri öncesinde ünlü araştırmacı Hakan Bayraktar'ın sahibi olduğu Sonar Araştırma son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

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SONAR'ın son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

SONAR Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da aday adayları için çarpıcı oranlar yer aldı.

İşte SONAR'ın seçim anketinin sonuçları...

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SONAR'ın son seçim anketi açıklandı - Resim: 3
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SONAR'ın son seçim anketi açıklandı - Resim: 4
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