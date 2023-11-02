SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
Türkiye Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayıma geçerken, SONAR Araştırma'nın yaptığı "Yerel seçimlere doğru" seçim anketinin sonuçları açıklandı... İşte SONAR'ın o anketi...
2024 yılı yerel seçimleri öncesinde ünlü araştırmacı Hakan Bayraktar'ın sahibi olduğu Sonar Araştırma son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
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SONAR Araştırma yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da aday adayları için çarpıcı oranlar yer aldı.
İşte SONAR'ın seçim anketinin sonuçları...
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