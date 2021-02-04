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  3. 04 Şubat 2021 17:48

Sonuçlar açıklandı: Koronavirüs aşısında tek doz ne kadar etkili?

İsrail'deki Pfizer/BioNTech aşısını yaptıranların verilerini analiz eden bilim insanları tek dozun etkinlik sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar açıklandı: Koronavirüs aşısında tek doz ne kadar etkili?

İngiliz bilim insanlarının İsrail'in toplu aşılama programının verilerinden elde ettiği araştırmaya göre Pfizer/BioNTech aşısının tek dozu insanlara % 90'a yakın koruma sağlıyor.

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Sonuçlar açıklandı: Koronavirüs aşısında tek doz ne kadar etkili?

İsrail'in aşı kampanyasından sorumlu Prof. Nachman Ash, geçtiğimiz ay tek bir dozun Pfizer'in önerdiğinden ve kendi düşündüklerinden daha az etkili olduğunu söylemişti.

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Sonuçlar açıklandı: Koronavirüs aşısında tek doz ne kadar etkili?

İngiltere hükümetinin fonladığı ve East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen analiz ise İsrail'deki 'bir dozun yeterli koruma sağlamayabileceğini' öne süren bir önceki çalışmaya ters düştü.

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Sonuçlar açıklandı: Koronavirüs aşısında tek doz ne kadar etkili?

Araştırmaya göre Pfizer/BioNTech aşısı yapıldıktan 14 gün sonra vücut antikor üretmeye başlıyor, ikinci dozun uygulandığı 21'inci günde ise koruma oranı yüzde 90'a çıkıyor.

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