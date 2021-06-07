Sonunda bu da oldu: Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı
Milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı bu sefer de adına çıkartılan kripto para ile gündeme geldi.
Milyarder sevgilisinden evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor. Subaşı, bu kez de kripto para oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı.
'Meme Coin', şimdiden yükselişe geçti. Kripto parayı kimin çıkardığı ise bilinmiyor. Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor.
Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan kripto paranın değeri şu anda 0.183344 dolar ( yaklaşık 1,5 TL).
'MEME COIN' NEDİR?
İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcılarının sıkça karşılaştığı bir terim. Bu paralar şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar