Soruşturma tamam: Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye 86 milyon dolar kaçırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.