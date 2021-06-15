Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Giydikleri kıyafet yüzünden kovuldular
20 yaşındaki iki genç kadın, yemek yemek için gittikleri restoranda giydikleri kıyafet yüzünden müdür tarafından mekana alınmadıklarını dile getirdi.
Genç bir kadın, 'uygunsuz' bir bluz giydiği için bir restorandan kovulduğunu ve herkesin önünde 'küçük düşürüldüğünü' söyledi. 20 yaşındaki Mollie Wood, restoranda başına gelenler nedeniyle hayatının şokunu yaşadı.
1 / 15
Restoran müdüründe kendisine kıyafetinin bir erkeğin gömleksiz bir şekilde mekana gelmesiyle eş olduğunu söylediğini anlatan genç kadın, sosyal medyadan isyan etti.
2 / 15
30 DERECE HAVADA...
Restorana 20 yaşındaki arkadaşı Amy Wood ile birlikte gelen teknoloji çalışanı Mollie, Pazar günü sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığını hatırlattı.
3 / 15
Mollie, kendisinin ve arkadaşının siyah askılı göbeği açık büstüyerler, ayak bileklerine kadar uzanan etekler ve spor ayakkabılar giydiklerini söyledi.
4 / 15