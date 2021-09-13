Sosyal medya fenomeni sadece hapşırarak servet kazanıyor
Sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri olan Holly McGuire, takipçilerinden gelen ilginç istekleri yaparak servet kazanıyor.
Koronavirüs ve beraberinde getirdiği karantina uygulamaları pek çok kişinin gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Ancak bazılarının gelir seviyesini de artırdı.
1 / 11
Sosyal medya fenomeni olarak dijital içerik üreten ve aynı zamanda oyunculuk yapan McGuire ise pandemi sayesinde gelirinin arttığını itiraf etti.
2 / 11
42 yaşındaki isim, takipçilerinin kendisinden hapşırık ve öksürük videoları istediğini söyledi.
3 / 11
Bu videoların sonucunda ise ödeme alan McGuire, takipçi sayısını da arttırdı.
4 / 11