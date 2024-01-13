Sosyal medya fenomenine ceza üstüne ceza: 1 milyon TL'yi buldu

Yetki belgesi bulunmadan alım satım yapan M.M.’ye Ticaret Bakanlığı tarafından üst sınırdan 300 lira ceza kesilmişti. Alım satımlarda ödenmeyen vergi borcu nedeniyle 700 bin lira daha ceza kesilen M.M.’nin toplam cezası 1 milyon lirayı buldu. Kendisine verilen ceza konusunda haklı olmadığını iddia eden M.M., “Araba al-sat yaparken yetki belgem olmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından en üst sınırdan 300 bin lira ceza yemiştik. Şimdi de Vergi Dairesi’nden vergi cezası ile karşılaştık. Uzlaştırma ile beraber 700 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ile beraber toplam ceza 1 milyon lira. Biz ticaret yapıyoruz. Kötü bir şey yapmadık ticaret yaptık. Araba alıp sattık. Araba alım satım yaparken aradaki kârımızın vergisini ödeyemedik. Ödemedik. O sebepten dolayı Vergi Dairesi bizi incelemeye aldı ve uzlaştırma ile 700 bin lira ceza ekledi. Nasıl olacak bilmiyorum, ödeyeceğiz bir şekilde. Allah yardım eder inşallah. Tabi ki burada haklı değilim netice olarak vergisini ödemedim. O konuda bir şey diyemem” dedi.