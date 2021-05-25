Sosyal medya üzerinden tanıştı; kabusu yaşadı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha A., geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal G. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili, ilişki yaşamaya başladı. Zeliha A., iddiaya göre 2 ay sonra Serdal G.'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendi.
Balıkesir'de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha A., internetten tanışıp sevgili olduğu Serdal G.'nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.
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Genç kadının sürekli tehdit eden Serdal G., Zeliha A.'yı ensesinden tabancayla vurup yaraladı.
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Zeliha A.'nın boynundan çıkıp köprücük kemiğinin yanından tekrar giren kurşun, koltuk altından çıktı.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha A., geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal G. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili, ilişki yaşamaya başladı.
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