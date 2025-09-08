Sosyal medya yasağı halkı sokağa döktü: Çok sayıda ölü var
Nepal'de sosyal medya platformlarının yasaklanmasının ardından halk sokağa döküldü. Gösterilerde 13 kişi hayatını kaybederken, Katmandu bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Nepal’de on binlerce kişi Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarının engellenmesinin ardından sokaklara döküldü. Başkent Katmandu’da toplanan binlerce kişi, "Z Kuşağı" göstericilerin çağrısına kulak vererek, parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına rağmen geri adım atmayan eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler, sosyal medya yasağının kaldırılmasını talep etti. "Yeter artık", "Yolsuzluğu bitirin" sloganları atan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, polisin biber gazı, cop ve plastik mermi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
Nepal hükümeti, sosyal medya platformlarının "fake haber", "nefret söylemleri" , "çevrimiçi dolandırıcılık" gibi konularla mücadele için düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savunuyor.
Katmandu bölge yetkilileri, yaşananların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti.