Sosyal medya yasağı halkı sokağa döktü: Çok sayıda ölü var

Nepal’de on binlerce kişi Facebook, X ve YouTube dahil sosyal medya platformlarının engellenmesinin ardından sokaklara döküldü. Başkent Katmandu’da toplanan binlerce kişi, "Z Kuşağı" göstericilerin çağrısına kulak vererek, parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına rağmen geri adım atmayan eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler, sosyal medya yasağının kaldırılmasını talep etti. "Yeter artık", "Yolsuzluğu bitirin" sloganları atan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.