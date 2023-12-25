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Sosyal medyada bir uyuşturucu skandalı daha!

Trabzon'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaşan Y.B. ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli U.Ş., gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde de metrobüste yolculuk ederken uyuşturucu hazırlayan 3 kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA
Sosyal medyada bir uyuşturucu skandalı daha! - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 1 kadının uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu kullanan kadının Y.B. olduğu tespit edildi.

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Sosyal medyada bir uyuşturucu skandalı daha! - Resim: 2

Ekipler, Y.B.'yi Boztepe Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirildi. 

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Sosyal medyada bir uyuşturucu skandalı daha! - Resim: 3

Kadına uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen U.Ş. de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. 

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Sosyal medyada bir uyuşturucu skandalı daha! - Resim: 4
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