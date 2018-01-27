İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye düşmanları sosyal medyada yalan fotoğraflarla kara propagandaya başladı. İşte o yalan fotoğrafların aslı...
Terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'e yönelik operasyonla ilgili sosyal medyada başlattığı kara propaganda sürüyor. Örgüt TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandasında, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 fotoğraf daha kullandı.
Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.
Twitter'da "Afrin'de rehin alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014'te DEAŞ'ın Irak'ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi.