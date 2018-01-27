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  3. 27 Ocak 2018 15:38

İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye düşmanları sosyal medyada yalan fotoğraflarla kara propagandaya başladı. İşte o yalan fotoğrafların aslı...

İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !

Terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'e yönelik operasyonla ilgili sosyal medyada başlattığı kara propaganda sürüyor. Örgüt TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandasında, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 fotoğraf daha kullandı.

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İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !

Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

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İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !

Twitter'da "Afrin'de rehin alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın AA tarafından çekildiği ve 3 Mart 2014'te DEAŞ'ın Irak'ta idam ettiği 20 askere ait olduğu belirlendi.

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İşte sosyal medyadaki Zeytin Dalı yalanları !

Twitter'da "Terörist Türkiye, Afrin'i kurtarın" etiketiyle paylaşılan yaralı çocukların yer aldığı iki AA fotoğrafından birinin 11 Ekim 2016'da, diğerinin ise 11 Temmuz 2016'da Rus hava saldırısında Halep'te yaralanan çocuklara ait olduğu tespit edildi.

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