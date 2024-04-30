Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını''
Mardin'de kendisini medyum olarak tanıtan bir kişi sosyal medya üzerinden "aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama" gibi işlemler yaptığını iddia ederek hem kameralar karşısında soyundu hem de tehdit ve hakaret yağdırdı.
Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtıp, ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen Y.Y. hakkında, gözaltı kararı verildi.
Midyat ilçesinde kendisini medyum olarak tanıtan Y.Y., sosyal medyada da açtığı yayınlarla ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia ederek görüştüğü kişilerden para aldı.
Sosyal medyada çeşitli hesaplar kullanan Y.Y., yayınında olumsuz yorum yapanlarla tartışarak, kendilerinin ve yakınlarının kişisel verilerini açıklayarak, küfredip, tehditlerde bulundu.