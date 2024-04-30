Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını''

Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal medyada kendisini ‘medyum’ olarak tanıtıp, ‘15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, büyü bozma ve dil bağlama’ gibi işlemler yaptığını iddia eden, canlı yayında tartıştığı kişilerin, kişisel verilerini paylaşarak tehdit ve küfürler savurarak, cinsel organını gösterdiği öne sürülen Y.Y. hakkında, gözaltı kararı verildi.