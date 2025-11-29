Sosyal medyada şarkılı paylaşım yapan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

S.K., Kazım Koyuncu’ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu’ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi’ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu’yu sevdiğimiz ve Trabzonspor’un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. ‘Kazım Koyuncu’nun şarkısına klip yapmışsın’ dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu’nun kardeşi ‘şarkıyı paylaştım’ diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim” ifadelerini kullandı.