Sosyal medyada ''yok artık'' dedirten dolandırıcılık tuzağı

Dolandırıcıların sistemlerinin farklı şekillerde olduğunu anlatan Ceylan, "Bir kursiyerin yerine farklı bir aday, kendine fiziki olarak benzer bir adayı sınava sokarak bu işlemi yapanlar olduğunu da gördük. Ayrıca dışarıdan yardım ederek yani sınav salonunun içerisine çeşitli cihazlarla kişinin işte kulağının içerisine kulak hoparlörü, ayakkabısının altına ise çeşitli verici cihazlar koyarak dışarıdaki kişiyle bağlantı kurmaları söz konusu oluyor. Bu tür durumda dışarıdan kopya verilmiş oluyor, bu da uygun değil. Bu da yasalara ve yönetmeliklere aykırıdır. Tespiti halinde yine alan da veren de suçlu olur, buna da itibar etmesinler. Ehliyet alma süreci zaten çok zor değil. Burada sürücü kursuna kayıt olduktan sonra derslere devam ettikleri takdirde yapılan deneme sınavlarında zaten kendileri de geçebileceğini görürler. Endişe ediyorlar, mesela diyor ki ‘yapıyorum, yapıyorum olmuyor.' Yani biraz çalışmak da lazım tabii ki. Yani bunun konuları var, uygulaması var, derslere de katılma gerçekleştiği takdirde zaten zorlanmazlar, rahatlıkla alabilirler. Birinci sınav olmaz, ikinci sınav olur. Neticede 4 tane yazılı sınav, 4 tane de direksiyon sınav hakkı veriyor yönetmeliğimiz. Bunun için bu tür yanlış olan durumlara girmesinler. Daha sonrasında cezai müeyyideler hatta bunun sonucunda hapis cezası bile alabilirler" ifadelerini kullandı.