Sosyal medyadaki kavga sokağa taştı; tabancayla vuruldu

Olay, dün 17.40 sıralarında, İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışan ve birbirini tehdit eden B.T. ve F.D., bir sokak üzerinde bir araya geldi. Ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T., yanındaki tabancayla F.D.’yi bacağından vurdu.