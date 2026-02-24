Sosyal medyanın eli pompalı tüfekli magandası yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim G. isimli şahıs, mahalle arasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak büyük paniğe neden oldu. Şüphelinin kendini ele veren hamlesi ise sonunu getirdi: O anları arkadaşına kaydettirip sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüphelinin art arda açtığı silah sesleri çevrede büyük korku yarattı. Şüphelinin yanındaki arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettirdiği öğrenildi.