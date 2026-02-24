Sosyal medyanın eli pompalı tüfekli magandası yakalandı
Bursa'da cadde ortasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açan bir şüpheli o anları arkadaşına kaydettirip sosyal medyada paylaşınca kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim G. isimli şahıs, mahalle arasında pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak büyük paniğe neden oldu. Şüphelinin kendini ele veren hamlesi ise sonunu getirdi: O anları arkadaşına kaydettirip sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüphelinin art arda açtığı silah sesleri çevrede büyük korku yarattı. Şüphelinin yanındaki arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettirdiği öğrenildi.
Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.