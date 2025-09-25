Sosyal medyanın fenomen çifti Talu ailesi için tahliye kararı

Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Kıvanç Talu savumasında, "Ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak için alınan paralardı. Elde ettiğimiz karı elde edince bu paradan müştekilere ödemeler yapıyorduk bu işlerle eşim Beril Talu ilgileniyordu. Ben sadece markalarla olan anlaşmalara fikir üretip reklam kampanyaları çekiyorduk. Kesinlikle dolandırıcılık kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik kriz yaşayınca bizde ödemeleri almakta ve ödemekte zorluk yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler de sekteye uğradı. Telefonlarımızın kapanış sebebi medyada çıkan yalan haberlerdi. Biz zaten yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler çıktı. Bu haberler üzerine anlaşmalarımız iptal olunca biz kendimiz geri döndük" dedi.