Sosyal medyanın fenomen kasabına silahlı saldırı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'da sosyal medya ünlüsü kasap B.M. ile kalfası İ.P., iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap B.M. (45) ile kalfası İ.P. (43) çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan M. ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan B.M. ile kalfası İ.P.’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

