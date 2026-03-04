Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin zirve yaptığı bu günlerde, ABD'li bir kadın komutan olduğu iddia edilen bir kadına dair görüntülerle sosyal medyayı karıştırmıştı. O sosyal medyada paylaşım rekorları kıran kadın komutan yapay zeka ürünü çıktı....
Sosyal medyada üniformalı, yüksek rütbeli ve sarışın bir Amerikalı kadın komutan olarak tanıtılan "Jessica Foster" isimli bir kadının fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
1 / 6
Yapılan dijital incelemeler, 875 bin takipçili bu hesabın tamamen yapay zeka ürünü olduğunu kanıtladı.
2 / 6
Söz konusu hesabın en çok dikkat çeken paylaşımları arasında, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile yan yana poz verdiği kareler yer aldı.
3 / 6
Binlerce beğeni ve "Gerçek bir vatansever" yorumları alan bu görsellerin, aslında yapay zeka araçlarıyla üretildiği tespit edildi.
4 / 6