Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ankara'da koltuk uçtu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunduğu Ankara'da, fırtına nedeniyle bir koltuğun uçarak başka bir evin çatısına düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Başkentin genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı Trakya'dan da sel ve su baskını haberleri geliyor. Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok evi su bastı, bazı araçlar ise yolda kaldı.
Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi.
ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Eryaman'da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi'nde ağaçlar devrildi.
Ümitköy'de de bir caminin minaresi yıkıldı.
Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Valilikten uyarı
Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
KOLTUK UÇTU!
Sosyal medyada yer alan bir görüntülerde ise çok katlı bir binadan uçan koltuğu başka bir evin üzerine düştüğü görüldü.