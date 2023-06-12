Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı
ABD'nin Las Vegas kentinde uzaylı olduğu iddia edilen esrarengiz yaratık kameraya yansıdı. Doğrulama platformu Teyit.org videonun gerçek olup olmadığını araştırdı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.
Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.
"KOCAMAN GÖZLERİ VAR"
Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ise ortalığı karıştırmıştı.
Son olarak Teyit.org platformu, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde görüntülendiği ve bir 'uzaylı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüleri inceledi.
'BİLGİSAYAR TABANLI GÖRÜNTÜ'
Las Vegas’ta kaydedilen görüntüdeki yaratığın gerçek olduğu iddiasının 'yanlış' olduğunu kaydeden Teyit.org, videonun 'bilgisayar tabanlı görüntü' (CGI) olduğu sonucuna vardı.
Videodaki ses kayıtlarının "8 News Now" kanalından alındığı ve söz konusu 'yaratık' videosunun TikTok’ta “owltreestump” isimli hesapta paylaşıldığı bulgularına ver yeren platform, "Hesap paylaşımında video açıklamasına, bilgisayarla üretildiğine işaret eden, #cryptid #cgi #blender3d #creepy tag'lerini eklemiş" dedi.