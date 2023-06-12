Sosyal medyayı sallayan uzaylı videosu! Gerçek ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.

Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.