  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Mayıs 2020 17:32

Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!

Koronavirüs tedbirlerinin büyük ölçüde kaldırıldığı Ukrayna'da insanlar gece kulüplerine akın etmeye başladı. Belli kurallarla açılan kulüplerde, kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!

Koronavirüs nedeniyle karantina uygulayan ve pek çok yeri kapatan ülkeler, vaka ve ölü sayılarının azalması ile normalleşme sürecine geçmeye başladı.

1/ 17
Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!

Normalleşme uygulaması kapsamında bazı ülkelerde bar, restoran, pazar yerleri, oteller, müze ve ibadet yerleri sınırlı şekilde yeniden açıldı.

2/ 17
Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!

Bu ülkelerden biri de Ukrayna. 18 bin 291 koronavirüs vakası bulunan ülkede, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı.

3/ 17
Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!

Ancak eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM