Gece kulübünde şoke eden görüntü! Koronavirüsü de tedbirleri de unuttular!
Koronavirüs tedbirlerinin büyük ölçüde kaldırıldığı Ukrayna'da insanlar gece kulüplerine akın etmeye başladı. Belli kurallarla açılan kulüplerde, kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
Koronavirüs nedeniyle karantina uygulayan ve pek çok yeri kapatan ülkeler, vaka ve ölü sayılarının azalması ile normalleşme sürecine geçmeye başladı.
Normalleşme uygulaması kapsamında bazı ülkelerde bar, restoran, pazar yerleri, oteller, müze ve ibadet yerleri sınırlı şekilde yeniden açıldı.
Bu ülkelerden biri de Ukrayna. 18 bin 291 koronavirüs vakası bulunan ülkede, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı.