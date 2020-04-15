''Sosyal mesafe 2022'ye kadar devam edecek''
Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar sosyal mesafe uygulamasının 2022 yılına kadar yürülükte kalabileceğini açıkladı.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen corona virüs (COVID-19) dünya genelinde 100 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu.
Salgınına karşı farklı kulvarlarda mücadele veriliyor. Onlardan bir tanesi de virüsün bulaşma hızını minimuma indirmek. Bunu başarmanın en iyi yolu ise sosyal mesafeye dikkat etmekten geçiyor.
Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.