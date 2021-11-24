Sosyal mesafeyle ilgili ezber bozan araştırma
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğunu ortaya koydu.
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Cambridge Üniversitesi'nden ezber bozan bir Haber geldi.
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2 metrelik sosyal mesafe ve Maske önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını mercek altına alan bilim insanları son derece can sıkıcı sonuçlara ulaştı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ekip maske olmadan sosyal mesafenin koruma sağlamakta yetersiz kaldığını belirledi.
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2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varılması sonrası sosyal mesafenin değiştirilmesi gündemde.
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