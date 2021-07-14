Soyadından esinlenip 800 TL ile Türkiye'yi gezdi
İstanbul'dayaşayan 24 yaşındaki genç, soyadından esinlenip 800 TL ile Türkiye'nin 81 ilini gezmeye çalıştı.
İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki genç, soyadından esinlenip 800 TL ile Türkiye'nin 81 ilini gezdi.
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Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip, doğada kalmaya karar verdi. Gezmiş, İstanbul'da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıktı.
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Gezmiş, 800 TL’lik bütçesiyle Marmara Bölgesi’nden çıktığı gezide, 81 ilin tamamını otostopla dolaştı ve ulaşım için para harcamadı.
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Otostopla yaklaşık 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi.
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