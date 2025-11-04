Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş!

  1. Anasayfa
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi soygunuyla ilgili skandal bir ayrıntı ortaya çıktı. Müzenin güvenlik şifresini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan 88 milyon euroluk tarihi soygunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 

 Apollo Galerisi'nde "paha biçilemez" değerde 9 eser çalmış ve hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Olay sonrası tadilatta olan müzeye bir vinç yardımıyla giren hırsızların kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken olayda toplam 6 kişi gözaltına alınırken 3 kişi de tutuklanmıştı.

Tüm dünyanın konuştuğu hırsızlık olayında yeni bir skandal ortaya çıktı. Müzenin güvenlik şifresinin 'Louvre' olduğu açıklandı.

