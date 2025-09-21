''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı!
Samsun'da borçlarını kapatmak için kendi evinde hırsızlık süsü verip ziynet eşyalarının çalındığını iddia eden kadının yalanını polis ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. (36), evine geldiğinde kapı anahtar göbeğinde hasar olduğunu, içeri giremediğini ve hırsızlık şüphesi bulunduğunu ileri sürerek polise başvurdu. Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, odaların dağınık olduğu ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının kayıp olduğu iddia edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, evdeki dağınıklığın hırsızlıktan kaynaklanmadığı ve kapıdaki hasarın bilinçli şekilde oluşturulduğu belirlendi. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis şüphelerini derinleştirdi.
G.K., sorgusunda evdeki dağınıklığı kendisinin oluşturduğunu, kapı kilidini kendisinin zorladığını ve ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini itiraf etti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.