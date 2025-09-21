''Soyuldum'' diyen genç kadının hırsızlık iddiasının altından bakın ne çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. (36), evine geldiğinde kapı anahtar göbeğinde hasar olduğunu, içeri giremediğini ve hırsızlık şüphesi bulunduğunu ileri sürerek polise başvurdu. Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede, odaların dağınık olduğu ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının kayıp olduğu iddia edildi.