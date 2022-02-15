Soyunma kabininde sapık var!
İngiltere'de 39 yaşındaki bir adam, soyun kabininde giyinen kadının çıplak görüntülerini videoya aldı. Şikayet üzerinde yakalanan adamın bilgisayarından çıkanlar ise mide bulandırdı. İşte haberin ayrıntıları....
Ülkenin Torquay bölgesinde 39 yaşındaki Ian Buttrey, soyunma kadının da bir kadını soyunduğu ve çıplak olduğu sırada kamera ile kayda aldı.
1 / 6
Şikayet üzerine harekete geçen polis, Buttrey'e ulaştı. Kişisel bilgisayarına el koyulan adamın tam bir röntgenci olduğu ortaya çıktı.
2 / 6
Buttrey'in internette böyle onlarca video izlediğini gören polis, adamı tutukladı. Buttrey'in başka 3 kadını daha soyunma kabininde çıplak halde görüntülediği öğrenildi.
3 / 6
Kadınlardan biri ise yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve kendini güvende hissetmediğini dile getirdi.
4 / 6