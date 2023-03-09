Sözcü'den ayrıldığını açıklamıştı: Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e göndermeli destek
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil hakkında bir paylaşım yaptı.
Millet İttifakı'ndaki 72 saatlik adaylık krizi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanmasıyla sona ererken, gerilim dolu süreçte söyledikleriyle gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü ile yollarını tamamen ayırdığını duyurdu. Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan Özdil, sert ifadeler kullanmıştı.
YILMAZ ÖZDİL'DEN CHP'YE SİTEM: ÜZÜLMEDİM DESEM, YALAN OLUR
Özdil, Sözcü'deki yazısında görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne sürerek "Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur" demişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON
Daha sonra yeni bir açıklama yapan Özdil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü TV'den ayrılmasının ardından kendisini telefonla aradığını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN DE AYRILDI
Özdil bugün ise yıllardır köşesinde kalem karaladığı Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, şunları söyledi:
"Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."
Özdil'in ayrılık kararı gündem yaratırken, sosyal medyada çok sayıda destek ve sitem mesajları atıldı.