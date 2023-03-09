Sözcü'den ayrıldığını açıklamıştı: Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e göndermeli destek

Millet İttifakı'ndaki 72 saatlik adaylık krizi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanmasıyla sona ererken, gerilim dolu süreçte söyledikleriyle gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü ile yollarını tamamen ayırdığını duyurdu. Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan Özdil, sert ifadeler kullanmıştı.



YILMAZ ÖZDİL'DEN CHP'YE SİTEM: ÜZÜLMEDİM DESEM, YALAN OLUR

Özdil, Sözcü'deki yazısında görevden uzaklaştırılması için CHP yönetiminin aleyhine kampanya başlattığını öne sürerek "Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur" demişti.