Sözleşmesi sona eren Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor

Yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşmayan isimlerden birisi olan Larin, bir süre Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlarla anıldı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmesi beklenen Kanadalı forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.