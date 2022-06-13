Sözleşmesi sona eren Cyle Larin'in yeni adresi belli oluyor
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yeni adresi belli olmak üzere.
Futbolda 2021-2022 sezonunu kayıp sezon olarak değerlendiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalara başlandı. Sezon sonu itibarıyla birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, Vida, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin gibi isimler ayrıldı. (Fanatik)
Futbolda 2021-2022 sezonunu kayıp sezon olarak değerlendiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalara başlandı. Sezon sonu itibarıyla birçok oyuncunun sözleşmesi sona ererken, Vida, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin gibi isimler ayrıldı. (Fanatik)
Yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşmayan isimlerden birisi olan Larin, bir süre Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir gibi takımlarla anıldı. Kariyerine Süper Lig'de devam etmesi beklenen Kanadalı forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'i Olympiakos'un ciddi şekilde istediği belirtildi. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.