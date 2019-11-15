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  3. 15 Kasım 2019 13:14

Spor salonu savaş alanına döndü !

İngiltere'de bir spor salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bazı kişilerin kavga sırasında spor aletlerinin metal parçalarıyla birbirlerine vurdukları görüldü.

Spor salonu savaş alanına döndü !

Olay, İngiltere'nin başkenti Londranın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinin Brentwood kentindeki bir spor salonunda, 6 Kasımda meydana geldi.

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Spor salonu savaş alanına döndü !

Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan kavgada, spor salonundaki aletlerin metal parçaları silah olarak kullanıldı.

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Spor salonu savaş alanına döndü !

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kavgaya karışan bir kişinin elinde tuttuğu metal boru benzeri cismi, kavga ettiği kişiye savurduğu görüldü.

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Spor salonu savaş alanına döndü !

Ayrıca, kavga sırasında yere düşen bir kişinin kafasına yine metal bir cisimle vurulduğu ve ardından tekme atıldığı kameralara yansıdı.

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