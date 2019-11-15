Spor salonu savaş alanına döndü !
İngiltere'de bir spor salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bazı kişilerin kavga sırasında spor aletlerinin metal parçalarıyla birbirlerine vurdukları görüldü.
Olay, İngiltere'nin başkenti Londranın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinin Brentwood kentindeki bir spor salonunda, 6 Kasımda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan kavgada, spor salonundaki aletlerin metal parçaları silah olarak kullanıldı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kavgaya karışan bir kişinin elinde tuttuğu metal boru benzeri cismi, kavga ettiği kişiye savurduğu görüldü.