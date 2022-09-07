SSK, Bağ-Kur, memur ve emeklinin Ocak ayı zammı netleşti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ve 24 yılın rekorunu kıran enflasyon rakamları sonrasında 4A, 4B, 4C maaş hesaplaması ortaya çıktı. Buna göre, SSK, Bağ-Kur fark etmeksizin en düşük maaş 5.674 TL olarak açıklandı. İşte kalem kalem emeklilerin ve memurların zamlı maaşları...
Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam miktarını merak ediyor. Aylık olarak açıklanan enflasyon rakamları ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılmıştı. Ağustos ayı beklenti anketinin açıklanmasının ardından yeni hesaplamalar yapılmaya başladı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlanması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07 zam farkı göründü. Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların en düşük maaşı 5 bin 674 TL olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu 5 Eylül Pazartesi günü Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Resmi verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFEise ) yıllık %143,75, aylık %2,41 artmıştı.
Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı için de ipucu enflasyon verileriyle geliyor. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.07 olarak gerçekleşecek.