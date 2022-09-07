SSK, Bağ-Kur, memur ve emeklinin Ocak ayı zammı netleşti

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı. Ağustos ayı beklenti anketinin sonuçlanması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 21.07, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 22.07 zam farkı göründü. Emekliler Ocak ayında maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların en düşük maaşı 5 bin 674 TL olacak.