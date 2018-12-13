SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Aralık 2018 12:20

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.

1/ 11
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Maaşı bin liranın altında olan emekliler, ocaktaki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Meclis'e taşınan düzenlemenin kısa sürede, yasalaşması bekleniyor.

2/ 11
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.

3/ 11
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM