SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek
Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek.
Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.
Maaşı bin liranın altında olan emekliler, ocaktaki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Meclis'e taşınan düzenlemenin kısa sürede, yasalaşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA
Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.