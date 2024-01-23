SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam! Maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİLERE EK ZAMMI BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

Çalışma Bakanı Işıkhan, "Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." dedi.