SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam! Maaş farkı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili yeni bir ek zammı açıkladı. Peki yeni zam ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zam farkı ne zama yatacak? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekilere yapılacak ek zam oranı ve 2024 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşını en son kabine toplantısının ardından açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Bugün bir ek zam haberi daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi açıkladı.
EMEKLİLERE EK ZAMMI BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
Çalışma Bakanı Işıkhan, "Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." dedi.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.