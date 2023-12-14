Starbucks’a müşteriler otururken silahlı saldırı!
Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
1 / 6
Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.
2 / 6
Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmabaşlattı. (DHA)
3 / 6
Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi. (DHA)
4 / 6