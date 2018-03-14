Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!
Bilimsel çalışmalarıyla dünyada büyük başarılara sahip olan Stephen Hawking insanlığı böyle uyardı.
Bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilimi herkesin anlayacağı bir dille de anlatması Stephen Hawking'i dünya çapında tanınır bir isim haline getirdi.
İNSANLIĞIN VE DÜNYA'NIN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORDU?
Stephen Hawking, dünya nüfusunun hızla artışı ve bununla birlikte kaynakların azalmasının başlıca tehlike olduğunu, bu faktörlerin insan türünü yok olmanın eşiğine getirdiğini savunuyordu.
"Eğer insanlık galaksi içindeki tek akıllı yaşam formuysa hayatta kalmayı güvence altına almalıyız" diyen Hawking, "Uzun vadede insan türünün geleceği uzaydadır" görüşünü ortaya attı.