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  3. 14 Mart 2018 23:25

Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!

Bilimsel çalışmalarıyla dünyada büyük başarılara sahip olan Stephen Hawking insanlığı böyle uyardı.

Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilimi herkesin anlayacağı bir dille de anlatması Stephen Hawking'i dünya çapında tanınır bir isim haline getirdi.

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Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!

İNSANLIĞIN VE DÜNYA'NIN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORDU?

Stephen Hawking, dünya nüfusunun hızla artışı ve bununla birlikte kaynakların azalmasının başlıca tehlike olduğunu, bu faktörlerin insan türünü yok olmanın eşiğine getirdiğini savunuyordu.

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Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!

"Eğer insanlık galaksi içindeki tek akıllı yaşam formuysa hayatta kalmayı güvence altına almalıyız" diyen Hawking, "Uzun vadede insan türünün geleceği uzaydadır" görüşünü ortaya attı.

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Stephen Hawking'in ölmeden önceki uyarıları!

Hawking nükleer savaş, genetik olarak tasarlanmış virüsler, küresel ısınma gibi tehlikelerin yeteri kadar ciddiye alınmamasından yakınıyordu.

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