Su altında rüya gibi bir yolculuk: 100 metre derine iniyor
Vietnam'daki bir tatil köyü, dünyanın ilk şeffaf denizaltı aracı hizmete girdi. DeepView 24 olarak adlandırılan denizaltı, 100 metre derinliğe kadar inebiliyor.
Denizaltı turizmi için son derece önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli lüks denizaltı şirketi Triton Submarines tarafından üretilen Triton DeepView 24, teslim edilmesinden iki yıl sonra Vietnam'ın Hon Tre Adası'ndaki Vinpearl kompleksinde denize indirildi.
SU ALTI YAŞAMINI KEŞFEDİYORLAR
Denizin 100 metre derinliğe kadar yolculuk yapabilen 24 koltuklu denizaltı, şeffaf akrilik gövdesiyle yolcular için eşsiz bir su altı deneyimi sağlıyor. Yolcular, böylelikle gemi enkazlarını, resifleri ve deniz yaşamını 30 dakika boyunca izleyebiliyorlar.
Bununla birlikte, 15,4 metre uzunluğa sahip Triton DeepView 24, "neredeyse sessiz, tamamen çevreyi kirletmeyen ve hiçbir karbon veya atık emisyonu üretmeyen" olarak tanımlandı. Vietnam'ın en büyük yerli otel işletmecisi olan Vinpearl tarafından "macera ve deneyime dayalı tatillere" artan ilgiye yanıt olarak 2017 yılında sipariş edildi.
Vinpearl Denizaltı Nha Trang olarak da bilinen Triton DeepView 24, ilk olarak Nisan 2020'de teslim edildi ve o yıl içinde piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle lansmanı ertelendi.