Su altında rüya gibi bir yolculuk: 100 metre derine iniyor

Bununla birlikte, 15,4 metre uzunluğa sahip Triton DeepView 24, "neredeyse sessiz, tamamen çevreyi kirletmeyen ve hiçbir karbon veya atık emisyonu üretmeyen" olarak tanımlandı. Vietnam'ın en büyük yerli otel işletmecisi olan Vinpearl tarafından "macera ve deneyime dayalı tatillere" artan ilgiye yanıt olarak 2017 yılında sipariş edildi.