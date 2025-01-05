Şu an 2024'ün çekilmiş en iyi fotoğrafına bakıyorsunuz

Cem Doğut, kasım ayında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-4 Phantom uçaklarının 50'nci yıl kutlamaları sırasında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

“Gönül bağım olan Phantom'u A400M'in rampasından fotoğraflamak ömür boyu unutamayacağım bir andı. Air Forces Monthly dergisinin kapağında ilk kez bir Türk uçağının fotoğrafı 1993 yılında yayımlanmıştı. O zaman Bosna üzerinde görev yapan bir F-16'mızı yabancı bir fotoğrafçı fotoğraflamıştı. Aradan geçen 31 yılda bir daha kapağında Türk uçağı göremedik. Aradan geçen onca yılın ardından fotoğrafımın kapakta yayımlanması beni çok gururlandırdı. Havacılık fotoğrafçılığı kariyerimdeki en özel anlardan biri oldu." (DHA)