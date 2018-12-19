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  3. 19 Aralık 2018 12:45

Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın kapağının kopmasıyla su seviyesi düşünce, yıllar önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı.

Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın açılan kapaklarından birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte sular altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Hz. Elyesa'nın kabrinin taşınmadan önceki türbesi, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gün yüzüne çıktı

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Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesiyle baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü.

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Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında kalan bazı yerleşim yerleri ortaya çıktı.

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Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Suyun çekilmesiyle Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Elyesa Peygamber'in Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.

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