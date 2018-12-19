Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın açılan kapaklarından birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte sular altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Hz. Elyesa'nın kabrinin taşınmadan önceki türbesi, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gün yüzüne çıktı

