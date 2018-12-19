Su seviyesi düştü, köy gün yüzüne çıktı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın kapağının kopmasıyla su seviyesi düşünce, yıllar önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nın açılan kapaklarından birinin kopması sonucu su seviyesinin düşmesiyle geçmişte sular altında kalan Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden biri olan Hz. Elyesa'nın kabrinin taşınmadan önceki türbesi, tarihi cami ve medrese ile mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesiyle baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü.
Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında kalan bazı yerleşim yerleri ortaya çıktı.