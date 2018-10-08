Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile değer katan Almus Baraj gölünde su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşanıyor. Havaların kurak gitmesi nedeni ile Kazova'da tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için su bırakılan Almus Barajı'nda görselliğin yanı sıra balıkçılar bazı sorunlar yaşıyor.