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  3. 08 Ekim 2018 19:49

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde kıyı şeridinde su 100-150 metre çekilince ortaya bu manzaralar çıktı.

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölündeki kıyı şeridinde 100-150 metre kadar çekilen su ilginç bir olayı da beraberinde getirdi.

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Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Su seviyesinin 10 metre düştüğü gölde, teknelerle ziyaret edilen kayalıklara artık yürüyerek ulaşılıyor.

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Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile değer katan Almus Baraj gölünde su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşanıyor. Havaların kurak gitmesi nedeni ile Kazova'da tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için su bırakılan Almus Barajı'nda görselliğin yanı sıra balıkçılar bazı sorunlar yaşıyor.

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Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı !

Kıyı şeridinden su seviyesi yaklaşık 100-150 metre çekilerek yaklaşık 10 metre düşerken vatandaşlar Malkayası olarak bilenen kayalığa artık tekne ile değil yürüyerek geçebiliyor. Türk Bayrağı dikili olan kayalığın yaklaşık 4 ay önceki fotoğrafı ile ekim ayında çekilen fotoğrafı arasındaki fark sudaki çekilmeyi gözler önüne koyuyor.

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