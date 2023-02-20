Şubat ayı faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Şubat Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi ekonomistlerin tahminleri belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, şubat ayı faiz kararı 23 Şubat Perşembe günü açıklanacak.
Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne yönde olacak?
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.
Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.