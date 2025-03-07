Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.