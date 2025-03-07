Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, geride bıraktığımız Şubat ayının en çok getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı. İşte rakamlarla karşılaştırmalı olarak Şubat 2025'in yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayında en yüksek reel getiriyi ortaya koyan ve yatırım araçları arasındaki gelir karşılaştırmasının yer aldığı "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verilerini açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,92, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,76 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,63 ve Euro %0,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,29 ve BIST 100 endeksi %4,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,01, DİBS %0,48 ve Euro %0,12 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,44 ve BIST 100 endeksi %4,32 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.