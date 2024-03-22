Şubat'ta en çok satılan 2. el otomobil markaları belli oldu

İkinci el çevrimİçi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu. Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti. Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault ve 19 bin 552 ile Fiat takip etti.