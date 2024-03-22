Şubat'ta en çok satılan 2. el otomobil markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu. İşte geçen ay ikinci el çevrim içi oto pazarında satışlarda ilk 3'te yer alan markaları...
Indicata'nın ikinci el çevrimiçi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrimiçi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.
Türkiye ikinci el çevrimiçi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı.
İkinci el çevrimİçi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu. Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti. Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault ve 19 bin 552 ile Fiat takip etti.
Satış sıralamasında 17 bin 239 adetle Ford dördüncü, 9 bin 499 ile BMW beşinci oldu. Opel 9 bin 153, Peugeot 8 bin 470, Hyundai 8 bin 192, Mercedes-Benz 8 bin 174 ve Toyota 6 bin 646 adetle ilk 10 içinde yer aldı. Geçen ay ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın 75,7'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.